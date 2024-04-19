Üsküdar Burhaniye’de öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencilere olay yerinde müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.