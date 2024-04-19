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İstanbullular pazar gününe dikkat! Bu yollar kapalı olacak

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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İstanbullular pazar gününe dikkat! Bu yollar kapalı olacak

Son dakika haberi...Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 21 Nisan Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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