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Üsküdar'da öğrencileri taşıyan servis aracının kaza anı kamerada

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 15:33
Güncelleme:19.04.2024 15:35
Üsküdar'da öğrencileri taşıyan servis yokuş aşağı indiği sırada önce istinat duvarına, sonra da park halindeki araçlara çarptı. Facianın eşiğinden dönüldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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