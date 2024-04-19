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Üsküdar'da öğrencileri taşıyan servis önce istinat duvarına, ardından park halindeki araçlara çarptı

İHA
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Giriş: 19.04.2024 15:56
Üsküdar'da öğrencileri taşıyan servis yokuş aşağı indiği sırada önce istinat duvarına, sonra da park halindeki araçlara çarptı. Kazada olayda ölen olmazken, aracın şoförü ve içindeki öğrencilerden bazıları hafif yaralandı.
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