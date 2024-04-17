Hastalığı hayatını kabusa çevirdi! Mucize adam Ferkan Taş hayata hiç küsmedi
İzmir'de yaşayan Ferkan Taş, doğuştan beyin damarlarındaki yapısal bozukluk nedeniyle 25 yılda 13 beyin kanaması ve 6 felç geçirdi, 20'den fazla ameliyat oldu. Ancak "Mucize Adam" yaşadığı bütün zorluklara rağmen hayata hiç küsmedi.
Defalarca ölümün kıyısından döndü birçok zorluğa göğüs gerdi yaşama tutunmayı hiç bırakmadı.
Ferkan Taş beyin damarlarındaki yapısal bozuklukla dünyaya geldi, askerlik çağına geldiğinde ise rahatsızlığı hayatını kabusa çevirdi.
Ferkan Taş, 1999'dan beri çok sayıda beyin ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi'nde de tedavi gören Ferkan Taş doktorların çabası sayesinde sağlığına kavuştu.
"Mucize adam" olarak anılan Taş, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefleniyor.
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