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Tuzla'da şaşkına çeviren olay! Seyir halindeki otomobil caddeye düştü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Tuzla’da şaşkına çeviren olay! Seyir halindeki otomobil caddeye düştü

İstanbul Tuzla'da seyir halindeyken üst geçitten caddeye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin otomobilden çıkardığı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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