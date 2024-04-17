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Hastalığı hayatını kabusa çevirdi! Mucize adam Ferkan Taş hayata hiç küsmedi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 17.04.2024 10:22
Güncelleme:17.04.2024 11:02
İzmir'de yaşayan Ferkan Taş, doğuştan beyin damarlarındaki yapısal bozukluk nedeniyle 25 yılda 13 beyin kanaması ve 6 felç geçirdi, 20'den fazla ameliyat oldu. Ancak "Mucize Adam" yaşadığı bütün zorluklara rağmen hayata hiç küsmedi.
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