Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza! Seferler o istasyonlar arasında yapılıyor
İstanbul'da son dönemlerde ulaşım araçlarında yaşanan arızalar vatandaşları bezdirirken sabah saatlerinde Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yeniden arıza yaşandı. Yaşanan arıza sonrası vatandaşlar raylara inerek yürümek zorunda kaldı. İşte detaylar...
İstanbul'da son dönemde ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar her geçen gün artarken toplu taşıma araçlarında yaşanan arızalar vatandaşları bezdirdi.
Son olarak Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamazken vatandaşların tramvay raylarından yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.
AÇIKLAMA GELDİ
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
"TABANVAY"
Bu arada, tramvayın Haseki ve Fındıkzade duraklarında hizmet verememesi nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.Yolcular, Yusufpaşa ve Çapa duraklarında indikten sonra tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalışıyor.
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