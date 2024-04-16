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Sokak ortasında dehşet! Kavga eden iki esnafı ayırmaya çalışırken vuruldu | O anlar kamerada...

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Sokak ortasında dehşet! Kavga eden iki esnafı ayırmaya çalışırken vuruldu | O anlar kamerada...

Zeytinburnu'da iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O sırada iki esnafı ayırmaya çalışan bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, zanlıyı olay yerinde gözaltına aldı. Yaralı şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kan donduran olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde meydana geldi.



2 ESNAF ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, saatçilik yapan Yunus Emre G. yan dükkanda gümüşçülük yapan Engin K. ile bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı.



KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN VURULDU
Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Komşularının kavga ettiğini gören kuruyemişçi Salih U., kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada Yunus Emre G. kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ile ateş açtı.




BACAĞINDAN YARALANDI
Açılan ateş sonrası kavgayı ayırmaya çalışan Salih U. bacağından yaralandı.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Yunus Emre G'yi olay yerinde gözaltına aldı. Yaralı şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA
Silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında dehşet!Sokak ortasında dehşet! SOKAK ORTASINDA DEHŞET!

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