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Alevlere teslim olan müstakil ev tamamen yandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Alevlere teslim olan müstakil ev tamamen yandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde alevlere teslim olan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

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