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Muğla açıklarında batma tehlikesi geçiren bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Muğla açıklarında batma tehlikesi geçiren bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, batma tehlikesi geçiren bottaki 25 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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