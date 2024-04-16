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Avustralya'daki kışlada askerin odasında uranyum bulundu

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Avustralya’daki kışlada askerin odasında uranyum bulundu

Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Holsworthy Kışlası'nda, askerin odasına düzenlenen baskında uranyum ele geçirildi.

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