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Servis midibüsünün çarptığı scooter sürücüsü ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Servis midibüsünün çarptığı scooter sürücüsü ağır yaralandı

Tandoğan Meydanı'nda scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa seyir halindeki servis midibüsü çarptı. Ağır yaralanan scooter sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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