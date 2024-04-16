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Hatay'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: Sürücü olay yerinden kaçtı

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Hatay’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: Sürücü olay yerinden kaçtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarparak devrildi, sürücüsü kaza yerini terk etti. Otomobil, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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