Ünye sahilindeki manyetik siyah kum sağlığa iyi geliyor, sanat eserine dönüştürülüyor

Tüm yoğun siyah kumlar manyetit değil! Bazı yoğun siyah kumlar ilmenit, titanomagnetit, (her ikisi de çoğu zaman bizim için de yararlı çünkü her biri titanyuma bağlanmış büyük miktarlarda manyetit içeriyor) monazit, toryum bakımından yüksek bir mineral cevheri veya ağır ama kırmızımsı renkli hematitler…

Siyah kumun ne kadarının manyetit olduğunu bulmanın en kolay yolu, bir kaba koyup kumun yüzeyi boyunca güçlü bir mıknatıs gezdirmek. Mıknatısa sadece magnetit yakalanacaktır. Titanohematit, monazit, minik değerli taş kristalleri (garnet, peridot, yakut, vb.) ve diğer herhangi bir manyetit olmayan bileşen büyük oranda geride bırakılacaktır. "Büyük ölçüde" diyoruz çünkü örneğin numunenin "kirliliğine" bağlı olarak, manyetik olmayan ayrılmaların en az yüzde 95'ini gerçekten elimine etmek iki ila beş manyetik ayırma geçişi gerektiriyor.

Hem manyetit siyah kum hem de hematit, demir oksitlerdir. Bunlar, pek çok biçimde ortaya çıkabilecek kompleks inorganik bileşenlerdir. Manyetik olan siyah kum içerisinde değerli metallere rastlanabilir.