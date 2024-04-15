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Depremzedelerin merakla beklediği haber! Bakan Özhaseki duyurdu! Bütün konutlar 25 Eylül'e kadar teslim edilecek

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
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Depremzedelerin merakla beklediği haber! Bakan Özhaseki duyurdu! Bütün konutlar 25 Eylül’e kadar teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den deprem konutlarına ilişkin açıklama geldi. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini duyuran Bakan Özhaseki, deprem konutlarının tamamının teslimi için tarihi açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depremden etkilenen şehirlerimizde, konutlarımızın tamamını 2025 yılının eylül ayına kadar tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz inşallah" dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı ayrıntılı olarak ele aldığımız bir toplantı gerçekleştirdik.

Depremden etkilenen şehirlerimizde, konutlarımızın tamamını 2025 yılının eylül ayına kadar tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz inşallah.

Bu kapsamda, afet konutu ve köy evlerimizin yapımına hızla devam ederken tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımızı bir an evvel yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle, durup dinlenmeden çalışıyoruz" dedi.

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