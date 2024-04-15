Depremzedelerin merakla beklediği haber! Bakan Özhaseki duyurdu! Bütün konutlar 25 Eylül’e kadar teslim edilecek

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı ayrıntılı olarak ele aldığımız bir toplantı gerçekleştirdik.