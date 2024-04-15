Çay içerken kurşunların hedefi oldu! Dehşet anları kamerada

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede tedavisi devam eden Ahmet F.'nin ifadesinde herhangi bir husumetlisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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