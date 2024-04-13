Muğla’da feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Fethiye-Kaş Karayolu üzeri Eşen mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.C.G. (22) idaresindeki 01 AZU 96 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eşen mevkiinde şarampole uçtu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan Ali Rıza Kayar'ın (24) kaza yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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