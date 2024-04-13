13 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
ABONE OL
Muğla’da feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Fethiye-Kaş Karayolu üzeri Eşen mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.C.G. (22) idaresindeki 01 AZU 96 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eşen mevkiinde şarampole uçtu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan Ali Rıza Kayar'ın (24) kaza yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazadan yaralı kurtulan otomobil sürücüsü M.C.G. ve yolcu konumundaki H.G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Feci trafik kazası!Feci trafik kazası! FECİ TRAFİK KAZASI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA