Muğla’da feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan Ali Rıza Kayar'ın (24) kaza yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.