Direksiyon başında bilincini kaybetti, 3 otomobile çarptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahaleler sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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