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Muğla’da feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2024 12:43
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Fethiye-Kaş Karayolu üzeri Eşen mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
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