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Son dakika | Bayramın acı bilançosu | Bakan Yerlikaya duyurdu: 48 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Son dakika | Bayramın acı bilançosu | Bakan Yerlikaya duyurdu: 48 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 6 gününde meydana gelen 3 bin 706 trafik kazasında, 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 184 kişinin yaralandığını bildirdi.

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