"Medeniyetler Kenti" Diyarbakır'da çifte bayram! Tarihi mekanlar doldu taştı

"TÜRKİYE'NİN CENNET OLDUĞUNU BURAYA GELİNCE GÖRDÜM"

Turizm acentesi aracılığıyla Çorum'dan kente gelen Hasan Ölçek, Diyarbakır'a ilk defa geldiğini ve kenti çok beğendiğini belirtti.

Diyarbakır'ı çok gelişmiş bulduğunu, kente hayran kaldığını anlatan Ölçek, şunları söyledi: "Kahvaltısı, kentin misafirperverliği çok güzel. Orta Anadolu'dan gelen biri olarak buranın kıymetini bilelim. Türkiye'nin cennet olduğunu söylerlerdi, buraya gelince gördüm. Su kaynakları bakımından da zengin, Dicle ve Fırat bu bölgelere hayat veriyor. Türkiye'nin cenneti Doğu ve Güneydoğu'dur."

Malatya'dan Diyarbakır'a gelen Nurcan Dönmez ise Diyarbakır'ın havasını ve ciğer kebabını çok sevdiğini belirtti.

Dönmez, "Diyarbakır'a daha önce bir kaç defa geldim, çok güzel bir yer. Herkese de gelmelerini tavsiye ederim. Diyarbakır bence Doğu'nun en güzel ili." dedi.

Çorum'dan eşiyle ilk kez Diyarbakır'a gelen Murat Polat ise kültür değerleri bakımından kenti çok güzel bulduğunu aktardı.

Diyarbakır'a sabah geldiklerini, güne tarihi Hasan Paşa Hanı'nda kahvaltı yaparak başladıklarını anlatan Polat, bayramdan sonra eşiyle birlikte tekrar kente gelmeyi planladıklarını söyledi.