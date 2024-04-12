"Medeniyetler Kenti" Diyarbakır'da çifte bayram! Tarihi mekanlar doldu taştı
Türkiye'nin kültür turizminde önemli merkezlerinden olan Diyarbakır'da tarihi mekanlar Ramazan Bayramı tatilinde doldu taştı. 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da esnaf da adeta çifte bayram yaptı.
Kültür turizminde son yılların en önemli cazibe merkezlerinden Diyarbakır'da tarihi mekanlar ve işletmeler Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerle doldu.
"Medeniyetler Kenti" olarak tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, tarihi ve turistik mekanlarıyla bayram tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Bayramda rotasını Diyarbakır'a çeviren ziyaretçiler UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanda yoğunluk oluşturdu.
İÇKALE MÜZE KOMPLEKSİ'Nİ İKİ GÜNDE 4 BİN 405 KİŞİ ZİYARET ETTİ
Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kimi tarihi mekanlarda uzun kuyruklar oluştu.
Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'ni bayramın ilk iki gününde 4 bin 405 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.
Diyarbakır'a özgü lezzetlerden ciğer kebap, kahvaltı ve kadayıf satışı yapılan işletmeler de çok sayıda turisti ağırladı.
ESNAF ÇİFTE BAYRAM YAPTI
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ciğer kebap işletmecisi Erkan Kaplan, AA muhabirine, yaşanan yoğunluktan ve ilgiden memnun olduklarını söyledi.
Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde beklentilerinin üzerinde satış yaptıklarını belirten Kaplan, "Diyarbakır'a gelen turistlerin yüzde 99'u ciğer tercih ediyor. Çok şükür satışlar çok iyi. Gelen müşteriler ciğerden memnun kalıyor." dedi.
Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda kahvaltı salonu işleten Mustafa Avcılar ise bekledikleri turist yoğunluğuna karşı günler öncesinden hazırlık yaptıklarını ifade etti.
Avcılar, "Her bayramda yoğunluk oluyor ancak bu bayram aşırı yoğunluk yaşandı. Diyarbakır tarihi ve kültürü ile ön plana çıktığı için insanlar akın akın gelmeye başladı. Bayramın ilk iki günü dolu dolu geçti. Diyarbakır'da otellerde boş yer bulamazsınız. Allah'a çok şükür yoğunluktan memnunuz, beklentimizi karşıladı. İnsanlar gelsin artık. Diyarbakır'da sadece denizimiz yok, tarih, kültür Diyarbakır'da." dedi.
"TÜRKİYE'NİN CENNET OLDUĞUNU BURAYA GELİNCE GÖRDÜM"
Turizm acentesi aracılığıyla Çorum'dan kente gelen Hasan Ölçek, Diyarbakır'a ilk defa geldiğini ve kenti çok beğendiğini belirtti.
Diyarbakır'ı çok gelişmiş bulduğunu, kente hayran kaldığını anlatan Ölçek, şunları söyledi: "Kahvaltısı, kentin misafirperverliği çok güzel. Orta Anadolu'dan gelen biri olarak buranın kıymetini bilelim. Türkiye'nin cennet olduğunu söylerlerdi, buraya gelince gördüm. Su kaynakları bakımından da zengin, Dicle ve Fırat bu bölgelere hayat veriyor. Türkiye'nin cenneti Doğu ve Güneydoğu'dur."
Malatya'dan Diyarbakır'a gelen Nurcan Dönmez ise Diyarbakır'ın havasını ve ciğer kebabını çok sevdiğini belirtti.
Dönmez, "Diyarbakır'a daha önce bir kaç defa geldim, çok güzel bir yer. Herkese de gelmelerini tavsiye ederim. Diyarbakır bence Doğu'nun en güzel ili." dedi.
Çorum'dan eşiyle ilk kez Diyarbakır'a gelen Murat Polat ise kültür değerleri bakımından kenti çok güzel bulduğunu aktardı.
Diyarbakır'a sabah geldiklerini, güne tarihi Hasan Paşa Hanı'nda kahvaltı yaparak başladıklarını anlatan Polat, bayramdan sonra eşiyle birlikte tekrar kente gelmeyi planladıklarını söyledi.
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