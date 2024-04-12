Akdamar’da görsel şölen! Ada rengarenk oldu

Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Van Gölünden adaya tekne ile ulaşan yüzlerce ziyaretçi, eşsiz manzarada fotoğraf çektiriyor.