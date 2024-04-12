Motordaki yakıt kaçağını çakmakla kontrol edince olanlar oldu! Saniye saniye kamerada
Sivas'ta bir vatandaş arızalanan motorundaki yakıt kaçağını çakmağı ile kontrol etmek isteyince facianın eşiğinden dönüldü. Motor bir anda alev alırken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Sivas'ın Kangal ilçesi Çetinkaya köyünde yaşayan Gökhan Çetintaş, arızalanan motosikletteki yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istediği sırada araç alev alarak yanmaya başladı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 gün önce Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Gökhan Çetintaş'ın arkadaşı Kenan Korkmaz'ın motosikleti arızalandı.
Motosikletten benzin kokusu geldiğini hisseden Çetintaş, çevredekilerin uyarılarına rağmen cebinde bulunan çakmağı ateşleyip kaçağı kontrol etmeye çalışınca motosiklet bir anda alev aldı. Çetintaş, yanan motosiklete çevredekilerle müdahale etmeye çalıştı.
Motosikleti sürüklemeye başlayan Çetintaş ve çevredekiler yanan aracın üzerine su döktü. Alevler daha da büyüdü. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Diğer yandan yaşanan panik ve motosikletteki yangına müdahale çabaları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Çetintaş'ın motosikletteki kaçağı çakmakla kontrol ettiği, aracın bir anda alev aldığı ve yangının çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldığı görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye'nin IQ haritası...
- Bu haberi duyanlar soluğu orada alıyor! Haftada 32.361 TL kazanıyorlar!
- Kireçli Ütü Deliklerine Son! Sadece 2 Malzemeyle Kurtulun!
- Başparmağınızın Sizi Ele Vermesine Hazır mısınız? Gizli Kişilik Özelliklerinizi Açığa Çıkaran Test!
- Cuma Hutbesi TAM METİN PDF | 12 Nisan Cuma hutbesinin konusu ne? "Gözümün Nuru: Namaz"
- 10 Saniyede Gözlerinizi Test Edin! Bu İki Resim Arasındaki 3 Farkı Bulabilecek misiniz?
- Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...
- Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!
- 47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı
- Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!
- Bahçıvanların gizli sırrı açığa çıktı! Toprağına ekleyin: Ertesi gün çiçeklensin
- Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti