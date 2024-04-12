İstanbul’da tarihi yarımadada insan seli! Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde de büyük yoğunluk...

İL DIŞINDAN GELENLER AYASOFYA VE SULTANAHMET'İ TERCİH EDİYOR

Ailesiyle bayram tatili için Kocaeli'den tarihi yarımadaya gelen İbrahim Ethem Akpınar, Ayasofya'ya ilk kez gezme fırsatı bulduğunu belirterek, bayram nedeniyle çok yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kocaeli'den gelen Ömer Bülbül, "Kültürel gezi yapıyoruz. Cuma namazını Ayasofya'da kılmak istedik ama çok yoğunluk olduğu için Sultanahmet'te kılalım dedik. İnşallah yetişiriz. Bayramda bu kadar yoğun olmaz diye düşünüyorduk. Maalesef yoğunmuş." dedi.

Trabzon'dan gelen yakınlarına tarihi mekanları gezdiren Zeynep Nalcı, "İslam dini, bütün dinleri birleştiriyor. Tüm insanlar buraya yeni yerler gezmeye geliyor. Biz de çocuklarla geldik, gideceğimiz noktalar ücretsiz bu da vesile oldu." ifadelerini kullandı.