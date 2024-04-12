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Erzurum'da kenenin ısırdığı vatandaş hayatını kaybetti! Mahalle gençleri özel kıyafetleriyle mezarlığa getirdi...

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Erzurum’da kenenin ısırdığı vatandaş hayatını kaybetti! Mahalle gençleri özel kıyafetleriyle mezarlığa getirdi...

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nüğürcük Mahallesinde yaşayan İrşat Yüksek'in (37) vücuduna yaklaşık 14 gün önce kene yapıştı. Hayatını kaybeden yüksek özel giysiler giyen mahalle gençleri tarafından toprağa verildi. İşte detaylar...

Erzurum'da, kene ısırması sonrası tedavi gördüğü hastanede ölen 2 çocuk babası İrşat Yüksel (37), sağlıkçıların getirdiği özel giysiler giyen mahalledeki gençler tarafından toprağa verildi.

KENE ISIRDI

Oltu ilçesi Nüğürcük Mahallesi'nde yaşayan İrşat Yüksel, 3 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede kene ısırmasına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi koyulan Yüksel, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

CENAZEDE ÖZEL İZALASYON

Tedaviye alınan Yüksel, kurtarılamadı. Hastane görevlileri tarafından izolasyonu yapılıp yakınlarına teslim edilen Yüksel'in cenazesi, Nüğürcük Mahallesi'ne getirildi. Araçtan çıkarılmadan cenaze namazı kılınan İrşat Yüksel'in tabutunu, mahalle mezarlığına kadar da özel kıyafetli kişiler taşıdı. Yüksel'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DEFİN İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Nüğürcük Mahallesi muhtarı Abubekir Gültekin, İrşat Yüksel'in kene ısırması sonucu Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini, cenazenin izolasyonu yapılmış halde kendilerine teslim edildiğini belirterek, "Sağlıkçılardan 2 görevli defin için yardıma gelmişlerdi. Definin nasıl yapılacağını tarif ederek özel kıyafetleri verdiler. Mahallenin gençleri tarafından mezarlıkta defnedildi. Tedbir olarak böyle bir defin yapıldı" dedi.

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