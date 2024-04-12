Erzurum’da kenenin ısırdığı vatandaş hayatını kaybetti! Mahalle gençleri özel kıyafetleriyle mezarlığa getirdi...

DEFİN İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Nüğürcük Mahallesi muhtarı Abubekir Gültekin, İrşat Yüksel'in kene ısırması sonucu Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini, cenazenin izolasyonu yapılmış halde kendilerine teslim edildiğini belirterek, "Sağlıkçılardan 2 görevli defin için yardıma gelmişlerdi. Definin nasıl yapılacağını tarif ederek özel kıyafetleri verdiler. Mahallenin gençleri tarafından mezarlıkta defnedildi. Tedbir olarak böyle bir defin yapıldı" dedi.