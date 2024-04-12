Diyarbakır’da kaza yapan araç ters döndü

Kazada bir otomobil ters dönerken, sürücüler A.S. ve T.S ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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