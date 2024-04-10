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Avustralya’da kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Avustralya’da kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı

Avustralya’da bir yarış atı, sağanak yağmurdan kaçarak tren istasyonuna sığındı. Yolcuların beklediği perona dalan at, sahibi gelip kendisini alıncaya kadar bir süre etrafta gezindi.

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