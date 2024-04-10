Balıkçı Adem amcadan Yaren leyleğe bayram hediyesi! "İyi bayramlar Yaren, sana bayram şekeri"

ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor.

Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye, filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı.

Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in anıtını yaptırıp, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.