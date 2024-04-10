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Niğde'de sağanak ve dolu sonrası yollar göle döndü

Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Niğde’de sağanak ve dolu sonrası yollar göle döndü

Niğde'de şehir genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, araçlar güçlükle ilerledi.

Niğde genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Niğde'de aralıklarla yağan yağmur öğleden sonra etkisini artırarak sağanağa döndü.

Kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle su biriken bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı. Dolu ve yağmur yağışı sonrası bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelirken araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışların bugün ve yarın kent genelinde devam edeceği bildirildi.

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