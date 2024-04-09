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Damak çatlatan lezzet: Vişneli ekmek kadayıfı

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Damak çatlatan lezzet: Vişneli ekmek kadayıfı

Afyonkarahisar’ın damak çatlatan lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı her yıl olduğu gibi bu bayramda da yoğun ilgi görürken, özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin vişneli ekmek kadayıfına ilgisinin büyük olduğu belirtildi.

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