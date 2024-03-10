10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ekmek kadayıfı nasıl yapılır? İşte kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi…

Ekmek kadayıfı nasıl yapılır? İşte kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi…

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2024 09:15
Afyonkarahisar bir gastronomi şehri ve kentin çok sayıda tescilli lezzeti var. Onlardan biri de ekmek kadayıfı. Peki ekmek kadayıfı nasıl yapılıyor ve nasıl servis ediliyor? İşte ayrıntılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekmek kadayıfı nasıl yapılır?
Ekmek kadayıfı nasıl yapılır?
Hurmada hileye dikkat: Uzak durun!
Hurmada hileye dikkat: Uzak durun!
11 ayın sultanı geldi!
11 ayın sultanı geldi!
1915 Çanakkale Köprüsü’ne yoğun ilgi
1915 Çanakkale Köprüsü'ne yoğun ilgi
Özel okul isyanı: 6.500 TL maaş teklif ettiler
Özel okul isyanı: 6.500 TL maaş teklif ettiler
Zafer Partililer birbirine girdi!
Zafer Partililer birbirine girdi!
Terör operasyonunda 17 tutuklama!
Terör operasyonunda 17 tutuklama!
Taksi ile çarpışan motosiklet alev alev yandı!
Taksi ile çarpışan motosiklet alev alev yandı!
Pakistan’da ’Çuf Çuf Hoca’yı ziyaret eden Türk YouTuber virüs kaptı!
Pakistan’da 'Çuf Çuf Hoca'yı ziyaret eden Türk YouTuber virüs kaptı!
Telefonlar nasıl yenileniyor?
Telefonlar nasıl yenileniyor?
İstanbul’da öldürüp, Kırklareli’deki tarlasına gömdü!
İstanbul'da öldürüp, Kırklareli'deki tarlasına gömdü!
Uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu
Uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu
Daha Fazla Video Göster