Ekmek kadayıfı nasıl yapılır? İşte kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi…

Afyonkarahisar bir gastronomi şehri ve kentin çok sayıda tescilli lezzeti var. Onlardan biri de ekmek kadayıfı. Peki ekmek kadayıfı nasıl yapılıyor ve nasıl servis ediliyor? İşte ayrıntılar...

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