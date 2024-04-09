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Kaçak kazı ile define arayan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yapıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Kaçak kazı ile define arayan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yapıldı

Afyonkarahisar’da yaptıkları kaçak kazı ile define arayan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yapıldı. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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