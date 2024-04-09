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Diyarbakır annelerinden bayram öncesi evlatlarına çağrı: Gel emniyet güçlerimize teslim ol

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Diyarbakır annelerinden bayram öncesi evlatlarına çağrı: Gel emniyet güçlerimize teslim ol

Diyarbakır’da annelerin tuttuğu evlat nöbeti 1680’inci günü geride bıraktı. Yaz kış, salgın, ramazan demeden evlat nöbetini sürdüren aileler, Ramazan Bayramı'nı evlatları ile bir arada geçirmek istiyor.

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