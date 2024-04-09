09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bir anda suyla kaplandı! İşte o anlar…

Bir anda suyla kaplandı! İşte o anlar…

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
Bir anda suyla kaplandı! İşte o anlar…

Hatay'ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bölgede bulunan dereyi bir anda suyla kapladı. Akarsuyun dereyi kaplama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay ve çevresindeki sağanak yağış ve lodos için daha önce uyarıda bulunmuştu.

Uyarının ardından kentte aniden başlayan yağmurla birlikte Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bulunan dere suyla kaplandı.

Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bir anda suyla kaplandı! İşte o anlar…Bir anda suyla kaplandı! İşte o anlar… BİR ANDA SUYLA KAPLANDI! İŞTE O ANLAR…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA