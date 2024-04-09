Bir anda suyla kaplandı! İşte o anlar…

Hatay'ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bölgede bulunan dereyi bir anda suyla kapladı. Akarsuyun dereyi kaplama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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