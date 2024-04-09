Denizli’de katliam gibi kaza: 1’i çocuk 3 ölü

Kazanın etkisiyle otomobil ile motosiklet şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Fışkınlı, Yusuf Yusmak ve motosikletin arkasındaki Yavuz Yamuç'un (13) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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