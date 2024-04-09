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İstanbul trafiği 'bayram' etti! Yüzde 2'ye kadar düştü

Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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İstanbul trafiği ’bayram’ etti! Yüzde 2’ye kadar düştü

Son dakika haberi! İstanbul'da yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun Ramazan Bayramı tatili için il dışına çıkması, trafik yoğunluğu haritasını 'yeşile' boyadı.

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