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Son dakika | Pendik'teki Yediemin otoparkında yangın! Bölgede kırmızı alarm

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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Son dakika | Pendik’teki Yediemin otoparkında yangın! Bölgede kırmızı alarm

Pendik’te bulunan yediemin otoparkında bulunan kaçak alkollerin muhafaza edildiği depoda yangın çıktı. Alevler aynı noktada bulunan 2 tıra sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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