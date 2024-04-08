Niğde’de patates deposunda göçük! Yüksek basınçla işçiler dışarıya fırladı! Ölü ve yaralılar var...

Şu anda 3 tane vatandaşımızın sağlık durumları ağır. Hastanede görevlilerimiz müdahale ediyor. Bölgemizde çok sayıda yeraltı patates deposu var. Burada bir depo yapmak isterken bu kaza meydana geliyor. Yüzey ile kazı yapılan mesafe arasında mesafe kısa olunca burada bir çökme meydan geliyor. Tüm bunlar incelemeler neticesinde ortaya çıkacak. Şu anda göçük altında olan kimse yok. Toprak altında kimse kalmadı. Ekipler bölgede incelemeler sürüyor.

NİĞDE'DEKİ GÖÇÜKTE ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.