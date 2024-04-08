08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de patates deposunda göçük! Yüksek basınçla işçiler dışarıya fırladı! Ölü ve yaralılar var...

Niğde'de patates deposunda göçük! Yüksek basınçla işçiler dışarıya fırladı! Ölü ve yaralılar var...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
ABONE OL
Niğde’de patates deposunda göçük! Yüksek basınçla işçiler dışarıya fırladı! Ölü ve yaralılar var...

Niğde'de merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı. Patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulunan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Toprak altında kimse kalmadı. Ekiplerin bölgede incelemeler sürüyor." dedi.

Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı.



Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

GÖÇÜĞÜN BASINCIYLA DIŞARI FIRLADILAR

Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik A Haber'e yaptığı açıklamalar:

Çarıklı köyümüzde yeraltı patates deposu yapmak için çalışmalar sırasında bir göçük meydan geldi. Maalesef yaşanan olayda 2 vatandaşımızı kaybettik. 4 tane yaralı vatandaşımız var ve bende şu anda hastanede onları ziyaret ettim. Bilinci açık olan vatandaşımızın anlattığına göre çalışmalar sırasında göçük meydan geliyor burada oluşan basınç nedeniyle dışarı fırlayan 2 vatandaşımız hayatını kaybediyor.

Şu anda 3 tane vatandaşımızın sağlık durumları ağır. Hastanede görevlilerimiz müdahale ediyor. Bölgemizde çok sayıda yeraltı patates deposu var. Burada bir depo yapmak isterken bu kaza meydana geliyor. Yüzey ile kazı yapılan mesafe arasında mesafe kısa olunca burada bir çökme meydan geliyor. Tüm bunlar incelemeler neticesinde ortaya çıkacak. Şu anda göçük altında olan kimse yok. Toprak altında kimse kalmadı. Ekipler bölgede incelemeler sürüyor.

NİĞDE'DEKİ GÖÇÜKTE ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; ölü ve yaraların isimleri de belli oldu.



Feci olayda Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek de yaralandı.

Niğde’de patates deposunda göçükNiğde’de patates deposunda göçük NİĞDE'DE PATATES DEPOSUNDA GÖÇÜK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA