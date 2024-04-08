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Elazığ’da camiler ve türbeler gül suyu ile yıkanıyor

Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Elazığ’da camiler ve türbeler gül suyu ile yıkanıyor

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Elazığ Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesini sağlamak adına temizlik çalışmalarına yoğunluk verdi. Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, her bayram olduğu gibi bu bayram da genel temizlik çalışmalarının yanı sıra, cami, türbe ve ziyaret alanlarında temizlik çalışmaları yapılıyor.

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