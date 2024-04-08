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Patates deposunda göçük: 2 ölü! Niğde Valisi Cahit Çelik A Haber’de

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 08.04.2024 16:18
Niğde'de merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı. Patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulunan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Toprak altında kimse kalmadı. Ekiplerin bölgede incelemeler sürüyor." dedi.
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