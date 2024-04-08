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Kartepe'de garip olay! Dere 13 gündür simsiyah akıyor

Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Kartepe’de garip olay! Dere 13 gündür simsiyah akıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde suyu simsiyah akan ve ekiplerin inceleme başlattığı dere, bugün de aynı renkte aktı. Kocaeli Valiliği derede herhangi bir sanayi atığının olmadığını açıkladı.

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