Firari maymun Fatih'i karıştırdı! Hareketli dakikalar
Fatih'te kaldırımdaki parke taşlarının üstünde duran maymun, vatandaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntü çekerken bazıları ise yakalamaya çalıştı.
Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Balat'ta meydana geldi. Toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar bir parke taşının üstünde duran maymunu gördü.
Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken bazı vatandaşlar ise maymunu yakalamaya çalıştı.
Kalabalık karşısında korkan maymun bir süre ağaçta bekledi. Daha sonra ağaçtan inen maymun vatandaşlara saldırıp kayıplara karıştı.
Maymunu gören Şahin Olcay, Metrodan indikten sonra maymunu gördüm. Maymun sonra kaçmaya başladı. Peşinde gidip sahibi var mı diye baktım ama sahibi yoktu.
Ağaca çıkınca insanlar bisküvi verdi, bisküviyi yedikten sonra paketi uzatan vatandaşlara paketi fırlatıp saldırmaya başladı. Kargalar gelip maymuna saldırınca o da kargalara saldırdı. En sonunda da kaçtı dedi.
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