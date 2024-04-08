Tatilciler dikkat! Kıyılarda denizanası görülüyor! Uzmanlardan uyarı: Yanma ve kızarıklık varsa...

FAYDASINDAN ÇOK ZARARI VAR

Denizanalarının ekosisteme faydası ve zararını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, İçerisine yavruyken giren tral balıklarını koruyup, büyüyüp ekosisteme yayılmasında fayda var. Denizdeki atıkları besin olarak kullanıyor. Olumsuz etkileri ise balık larva ve yumurtalarına zarar veriyor. Balıkçılara büyük zararı var. Balıkçılar ağ atmıyor. Denizanası nedeniyle yırtılmalar oluyor diye konuştu.

Denize girenlere de uyarıda bulunan Prof. Dr. Gökoğlu, İnsanlar denizanalarına yaklaşmasın. Vücuda temas ettiğinde yanma, kızarma, su toplama ve kaşıntı gibi etkiler yapıyor. Özellikle toksinine karşı alerjisi olanlara karşı daha büyük risk oluşturuyor dedi.