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İstanbul'un en yaşlı muhtarı görevini törenle devretti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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İstanbul’un en yaşlı muhtarı görevini törenle devretti

Bağcılar Güneşli Mahallesi'ne 39 yıldır hizmet eden İstanbul'un en yaşlı muhtarı 87 yaşındaki Atik Yağmur, görevini seçimi kazanan Engin Kılıç'a devretti.

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