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Berberlerde bayram yoğunluğu! Erken saatlerde açıp sahurda kapatıyorlar

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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Berberlerde bayram yoğunluğu! Erken saatlerde açıp sahurda kapatıyorlar

Sakarya'da Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşayan berberler geç saatlere kadar mesai yapıyor. Bazı berberler ise günler öncesinde alınan randevu dışında müşteri kabul etmiyor.

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