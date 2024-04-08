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Çocuklar resimle ve mektupla MİT'i anlatacak

Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Çocuklar resimle ve mektupla MİT’i anlatacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklardan "güvenlik", "istihbarat" ve "gizli ajan" kelimelerini resimle ya da mektupla kağıda dökmelerini istedi.

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