Kıyafetlerinizi atmanıza gerek yok! Çamaşır suyu lekesini 5 dakikada çıkarıyor...

Hemen Müdahale Edin: Çamaşır suyu lekesi oluştuğunda hemen harekete geçin. Lekenin taze olduğu zaman, çıkarılması daha kolaydır.

Lekeyi Durulayın: Lekenin olduğu bölgeyi soğuk su altında iyice durulayın. Bu, çamaşır suyunun kumaşa daha fazla zarar vermesini engeller.

Limon Suyu veya Sirke Kullanın: Limon suyu veya beyaz sirke gibi asidik maddeler, çamaşır suyu lekesini çıkarmada etkili olabilir. Bir pamuk pedine limon suyu veya sirke damlatın ve lekeli bölgeyi nazikçe silin.