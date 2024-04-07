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Samsun'da 'yok artık' dedirten olay! Başörtü takıp camide namaz kılan kadınları taciz etti | Polis her yerde bu sapığı arıyor

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Samsun’da ’yok artık’ dedirten olay! Başörtü takıp camide namaz kılan kadınları taciz etti | Polis her yerde bu sapığı arıyor

Samsun'da adeta 'yok artık' dedirten bir olay yaşandı. İddiaya göre, 40-45 yaşlarındaki erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı. Ardından kadınları tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs polis tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'Yok artık' dedirten olay Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde meydana geldi.

İMAMIN ÇÖPE ATTIĞI ESKİ CÜBBEYİ GİYDİ KAFASINA DA BAŞÖRTÜ TAKTI...

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 40-45 yaşlarındaki erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı.

TACİZE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
Bir kadın söz konusu şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.

POLİS EKİPLERİ ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Camide namaz kılan kadınları taciz ettiCamide namaz kılan kadınları taciz etti CAMİDE NAMAZ KILAN KADINLARI TACİZ ETTİ

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